Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’nın Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet ve acıyla yer etmiş EOKA’ya ilişkin övgü dolu ifadelerine sert tepki gösterdi.

"AB’nin en üst yetkililerinden biri Kıbrıs Türküne barikattaki DELİCİKTEN BAKMAYI, bir diğeri EOKA’nın kuruluş yıldönümünü kutlamayı, öteki Kıbrıs’ta sadece Kıbrıslı Rum kayıplar varmış, Kıbrıslı Türklerin kayıpları yokmuş gibi davranmayı tercih ediyor.

Son fiyasko Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’dan geldi. Metsola 1 Nisan 1955’te kurulan EOKA’nın 71. Kuruluş yıldönümünü kutlayan bir video mesaj yayınladı. Sadece İngilizlere değil Kıbrıslı Türklere de şiddet yoluyla bu adada HAYATI ZEHİR EDEN, Kıbrıs’ın BAĞIMSIZLIĞI İÇİN DEĞİL bilakis bir başka yerle, Yunanistan ile birleşmesi için bu adada terör estiren EOKA’yı anan, örgüt üyelerine atıfla mücadele, cesaret, fedakarlık vurgusu yapan bir konuşma. Kıbrıs Türkünü ve Kıbrıslı Türklerin varoluşsal unsurlarına dair hassasiyetlerini de yok sayan bir hal, tam bir rezalet.

Bu sadece Avrupa Parlamentosu başkanına da özgü değil üstelik. AB Komisyon Başkanı Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde kuzeye geçip Kıbrıslı Türklerin seçilmiş temsilcileriyle de görüşeceğine Yeşil Hat üzerindeki bir askeri barikata gidip oradan bir delicikten Rum lider ile birlikte KKTC’ye bakmayı tercih etmişti.

Avrupa Birliği kurumları tam bir AKIL TUTULMASI hali yaşıyor. Genel olarak Avrupa’da ve güney Kıbrıs’ta hızla yükselen yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa varan aşırı milliyetçiliği bu şekilde önleyebileceklerini sanıyorlar belki ama büyük bir hata yapıyorlar, aslında tam tersine bu TARFLI halleriyle durumu daha da kötüleştiriyorlar.

2004 yılında çözüme “hayır” demesine rağmen Kıbrıs Rum liderliğini ödüllendiren ve AB’ye tam üye yapan zihniyet o dönemde durmadan “AB ÜYELİĞİ KIBRIS ÇÖZÜMÜ İÇİN KATALİZÖR OLACAK” deyip duruyordu. Geçen 22 yıl bize onların söylediklerinin tam tersinin olduğunu gösterdi. Rum tarafının tek yanlı olarak AB’ye tam üye yapılması, yani AB üyeliği KIBRIS’TA ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN KATALİZÖRÜ oldu.

AB Kıbrıs konusundaki bu yanlı tavrıyla tam anlamıyla ÇUVALLAMIŞ durumdadır."