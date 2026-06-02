Ülkenin farklı bölgelerinde son iki gün içerisinde meydana gelen dört ayrı yangında bir ev, yaklaşık 40 dönümlük arazi ve iki araç zarar gördü.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor.

KÜÇÜK KAYMAKLI'DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 1 Haziran tarihinde saat 15.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'da bir apartman dairesinin salonunda yangın çıktı.

Yangının, koltuk üzerinde unutulan ve tamamen sönmemiş sigara izmaritinin koltuğu tutuşturması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, ev eşyaları ve pencereler yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve yoğun duman nedeniyle evin tüm duvarlarının islendiği kaydedildi.

GÜNGÖR'DE 40 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

2 Haziran tarihinde saat 13.00 sıralarında Güngör köyünün güney kısmında bulunan bir arazide çıkan yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın sonucu arazideki kuru otlar tamamen yanarken, çok sayıda ağaç da kısmen zarar gördü.

Yangına Polis İtfaiye ekipleri, askeri personel, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve belediye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, bölgede soğutma çalışmalarının ise halen devam ettiği belirtildi.

ALSANCAK'TA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN

Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 2 Haziran tarihinde saat 08.30 sıralarında seyir halindeki JD 693 plakalı araçta yangın meydana geldi.

Yangının, aracın sağ arka lastiğinin patlaması ve janttan çıkan kıvılcımların alev alması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın bagaj bölümü tamamen, arka koltukları ile sağ arka çamurluk ve lambaları ise kısmen yandı.

KARAOĞLANOĞLU'NDA ARAÇ TAMAMEN YANDI

Aynı gün saat 12.30 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda seyir halindeki NL 224 plakalı araçta da yangın çıktı.

Polis, yangının aracın motor bölümünde meydana gelen elektrik kaynaklı kısa devrenin alevlenmesi sonucu çıkmış olabileceğini açıkladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polis, dört olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.