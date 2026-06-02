Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hastanede yapılan muayenede sol ayağında kırık tespit edilen Erdal Nadzhi Mehmed, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Yaralı işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Alayköy’de Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Erdal Nadzhi Mehmed (41), sol ayağının forklift ile palet arasına sıkışması sonucu yaralandı.

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir çalışan yaralandı.

