Yenierenköy’de meydana gelen olayda, iki katlı bir binanın damında bulunan 15 yaşındaki bir genç, damın bir bölümünün çökmesi sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Yenierenköy’de Egemen Tuğay (15), iki katlı bir binanın damında oturduğu sırada bulunduğu kısmın çökmesi sonucu yaklaşık 3,80 metre yükseklikten zemine düştü.

Olayda yaralanan genç, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık ve omurgasında ezilme tespit edilen Egemen Tuğay, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.