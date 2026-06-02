Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Şubesi, 25-31 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık faaliyet raporunu yayımladı.

Rapora göre, belirtilen süre içerisinde ülke genelinde toplam 19 yangın ve 16 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu oluşan toplam maddi zararın 1 milyon 721 bin 60 TL olduğu belirtildi.

İtfaiye raporunda, yangınların muhtemel sebepleri arasında ısınma kaynaklı olaylar, elektrik kaynaklı kısa devreler, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik amacıyla ateş yakılması, sönmemiş közler ve sigara izmaritleri gösterildi.

Özel servis olaylarının ise yangına karşı tedbir alınması, can kurtarma çalışmaları, yangın eğitimi verilmesi, çatılarda ve araçların motor bölümlerinde sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan kişilerin çıkarılması ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin sağlanması gibi hizmetlerden oluştuğu kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangınlara müdahalenin yanı sıra kamu güvenliği ve acil yardım hizmetleri kapsamında çeşitli olaylara da müdahale ettiği belirtildi.