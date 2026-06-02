Polis Genel Müdürlüğü (PGM), trafik kazalarında yayaların karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekerek, sürücü ve yayaları trafik kurallarına uymaya çağırdı.

PGM Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 5 yayanın yaşamını yitirdiği, 41 yayanın ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, trafikte can kaybı, ağır yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan kazaların önüne geçebilmek için alınan önleyici tedbirlerin yanı sıra, sürücülerin ve yayaların da kurallara eksiksiz uymasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Araç sürücülerinin yasal hız sınırlarına uyması, çember, kavşak ve yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını güvenli seviyeye düşürmesi ve özellikle yaya geçitlerinde geçiş önceliği bulunan yayalara yol vermesinin yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Yayaların ise yolun sağından yürümeleri, mevcutsa kaldırım veya banketleri kullanmaları, karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini tercih etmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, yaya geçidi bulunmayan yerlerde ve kavşaklarda yolun karşısına geçilmemesi gerektiği ifade edildi.

Gece saatlerinde yürüyüş yapan yayaların açık renkli kıyafet giymesi, yansıtıcı materyal veya ışık taşımasının da yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında, trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi için tüm yol kullanıcılarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği belirtilerek, “Trafik kazalarına ve can kayıplarına hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.