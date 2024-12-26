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24’üncü Direklerarası Kıbrıs Tiyatrolarının Ödülleri çerçevesinde ödül alan oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar şöyle

Ödül kategorileri arasında bulunan 50’nci yıl barışa katkı özel ödül leri Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Tiyatro Sanatçısı Alexia Papalazzarou’ya verildi.

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