Ödül kategorileri arasında bulunan 50’nci yıl barışa katkı özel ödülleri Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Tiyatro Sanatçısı Alexia Papalazzarou’ya verildi. 

24’üncü Direklerarası Kıbrıs Tiyatrolarının Ödülleri çerçevesinde ödül alan oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar şöyle

Direklerarası Seyircileri Jüri Ödülü 

ASSITEJ Kıbrıs Başkanı Stavros Stavrou

50.Yıl Barışa Katkı Özel Ödülleri  

Derman Atik, Tiyatro Sanatçısı
Alexia Papalazzarou, Tiyatro Sanatçısı

Toplumlararası Dayanışma

Tiyatro ETHAL

Toplumlararası Barışa Katkı 

Tiyatro ROI

Prodüksiyon 
Parkta Güzel Bir Gün, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

 Müzikal Prodüksiyon 

"Yağmur Durduğunda" oyununun prömiyeri yapıldı "Yağmur Durduğunda" oyununun prömiyeri yapıldı

Katsantonis ve Kamil Atik, Girne Tiyatro Su

 Avangart Politik Tiyatro

Tiyatro Antilogos

Ensemble 

Girne Tiyatro Su ve Altı Üstü Kabare, Yarım Canlar Destanı

Çocuk Yapım 

 Tiyatro Antilogos, Spanos ve Kırk Ejderha

Yönetmen 

Derman Atik, Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su
Yönetmen
Cenk Gürçağ, Pigmalion Bir Demokrasi Müzikali, Tiyatro Su

 Erkek Oyuncu 

İzel Seylani,  Fiakas,  Tiyatro ETHAL

Kadın Oyuncu 

Birce Birsel Çağlar, CUT

Kadın Oyuncu 

Penny Finiri, CUT
 
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu 

Nazım Bayraktaroğlu, Grönholm Methodu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

 Umut Veren Genç Kadın Oyuncu

Açelya Bükülmez, Tartuff 24, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu