Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üç yaya ile bir motosiklet sürücüsü yaralanırken, iki araç sürücüsü tutuklandı.

Kazalar Lefkoşa, Girne ve Alsancak'ta meydana gelirken, polis soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.

LEFKOŞA'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYAYA ÇARPTI

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, Aziz Güven (44), 176 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PY 445 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Emre Can Özgen'e (25) çarptı.

Kazada yaralanan Emre Can Özgen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü Aziz Güven, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

GİRNE'DE YAYA GEÇİDİNDE KAZA

Aynı gün saat 18.30 sıralarında Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Enes Yücel (35) yönetimindeki MT 593 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Havize Akyüz'e (77) çarptı.

Kazada yaralanan Havize Akyüz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Kalp Damar Cerrahisi Servisi'nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Enes Yücel tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ALSANCAK'TA MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI

Saat 22.00 sıralarında ise Alsancak'ta Şehit Sıtkıye Abdullah Ekinci Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Nuri Dadı (20) yönetimindeki YM 901 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda aynı istikamete yürüyen yaya Natalia Prikrodko'ya (54) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Nuri Dadı ile yaya Natalia Prikrodko, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Polis, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.