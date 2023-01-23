Polisin açıklamasına göre, saat 15.30'da kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tekgöz, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alındı.

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Soruşturma devam ediyor.