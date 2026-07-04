Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Polis Müdürlüğü'ne 3 Temmuz saat 23.30 sıralarında gelen 23 yaşındaki D.E.'nin şüpheli hareketleri üzerine üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen 25 yaşındaki S.D. de tutuklandı.

Aynı saatlerde Gazimağusa'da ise "Kavga ve Rahatsızlık" suçlarından polis tarafından aranan 39 yaşındaki O.K., Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek tutuklandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan toplam 8 adet kağıt parçası ele geçirilerek emare olarak alındı.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.