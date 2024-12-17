Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın; ‘KKTC'den Türkiye'ye Giden Eşyaya AB Standartlarında Vergi Uygulanacak’ başlıklı haberi, bazı basın yayın organlarında farklı yorumlamalara neden olmuştur.



Bu yüzden Maliye Bakanlığı olarak aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır.

“30 Euro ve altındaki malların vergileri ödenmek suretiyle, yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyalarla ilgili olarak daha önce %60 tek ve maktu vergi tahsil edilirken, yeni dönemde bu oran, AB ülkelerinden gelen eşyalar için uygulanan %30’luk orana düşürülmüştür.”