Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın; ‘KKTC'den Türkiye'ye Giden Eşyaya AB Standartlarında Vergi Uygulanacak’ başlıklı haberi, bazı basın yayın organlarında farklı yorumlamalara neden olmuştur. 


Bu yüzden Maliye Bakanlığı olarak aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır. 

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“30 Euro ve altındaki malların vergileri ödenmek suretiyle, yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyalarla ilgili olarak daha önce %60 tek ve maktu vergi tahsil edilirken, yeni dönemde bu oran, AB ülkelerinden gelen eşyalar için uygulanan %30’luk orana düşürülmüştür.”