DAÜ’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak ve cumartesi günü tamamlanacak kongrenin yarın saat 09.30’da yapılacak açılış törenine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim'in konuşma yapacağı kongreye yurt dışından konuklar da konuşmacı olarak katılacak. 150’yi aşkın bildirinin sunulacağı kongrede, ekonomik büyüme, enflasyon dinamikleri, sürdürülebilirlik, finansal istikrar, para ve bankacılık, firma dinamikleri, uluslararası ticaret, emek piyasaları, çevresel ekonomi, toplumsal cinsiyet ve eşitsizlik, tarım ve gıda, teknoloji ve ekonomik dönüşüm gibi ekonomi, finans ve girişimcilik alanlarında 36 farklı oturum yapılacak. Kongre kapsamında “Değişen Dinamiklerle Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Dönüşümü” başlıklı panel de düzenlenecek.