Tarihe "Falyalı suikastı" olarak geçen, 8 Şubat 2022'de Girne- Çatalköy'de haince yaylım ateşine tutularak öldürülen, sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın katil zanlılarının Türkiye’de yargılandığı dava İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saat 09.30’da başlayan bugünkü duruşmada, aralarında Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’inde bulunduğu, Cengiz Şener, Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız’ın yargılanmalarına devam edildi.

Gündem Kıbrıs'ın an be an takip ettiği mahkemeden öne çıkan detaylar şöyle:

CEMİL ÖNAL’IN TÜRKİYE’YE İADESİ İÇİN EVRAKLAR HAZIRLANIYOR…

-Falyalı suikastının kilit ismi olarak anılan ve kırmızı bültenle aranan Cemil Önal'ın Hollanda’nın Zoetermeer kentinde yakalanmasıyla ilgili herhangi bir ifade bugünkü mahkemede yer almadı. Önal'ın Türkiye'ye iadesi için Türkiye ve Hollanda arasında resmi yazışmalar devam ediyor. İşlemler tamamlandıktan sonra Cemil Önal Türkiye’ye iade edilecek. Önal’ın önümüzdeki duruşmalara katılması bekleniyor.

İSTİNABE TALEBİNE MAHKEMEDEN RET…

-Bir önceki duruşmada Ender Yıldız’ın avukatı istinabe aracılığıyla KKTC’nin yasal mevzuatının talep edilmesini mahkemede dile getirmişti. Bugün gerçekleşen duruşmada da aynı talep mahkemede dile getirildi. İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bu mevzuata internetten ulaşılabileceğini ifade ederek istinabe yazısına gerek olmadığını söyledi. www.mahkemeler.net adresinden KKTC’nin tüm yasal mevzuatına ulaşılabiliyor.

SÖYLEMEZ’LERİN AVUKATLARI MAZERETSİZ OLARAK MAHKEMEYE GELMEDİ…

-İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in avukatları bugün gerçekleşen duruşmaya gelmedi. Mazeretsiz bir şekilde mahkemeye gelmedikleri ve savunma yapmadıkları için Türk Ceza Kanunu’na kanununa göre mahkemenin kendilerine bir avukat ataması ve savunmalarını gerçekleştirmesi gündeme geldi. Fakat Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez bu haklarını kullanmayacaklarını ve yeni bir avukat tutacaklarını söylediler.

CENGİZ ŞENER’İN AVUKATI ADLİ KONTROL TALEP ETTİ, MAHKEME REDDETTİ…

-Cengiz Şener’in avukatı bugün gerçekleşen duruşmada Cengiz Şener’in geçtiğimiz seferki savunmasını tekrar etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından bu talep reddedildi. Zanlıların tutuklulukları devam edecek.

TÜRKİYE VE KKTC’DE YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR…

-İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 22 Aralık 2023 Cuma, saat 09.30’a ertelendi.

-KKTC’de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası 14 Aralık 2023 Perşembe saat 11.30’da görülecek.