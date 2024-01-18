Bakanlar Kurulu, 355’i Türkiye Cumhuriyeti, 15’i ise üçüncü devlet uyruklu olmak üzere toplam 370 kişiye taşınmaz mal izni verdi.

Resmi Gazete’de yer alan karar şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 355 kişi T.C. uyruklu ve 15 kişi üçüncü devlet uyruklu olmak üzere toplam 370 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”