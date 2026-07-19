Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"20 TEMMUZDA İKİ ÖNEMLİ ADIM.

Yarın Anavatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte iki önemli açılışı yapıyoruz.

Birincisi; Ülkemizin Deniz Güvenliği açısından stratejik bir dönüm noktası olan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini hizmete alıyoruz.

İkincisi ise Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ltd. Şti’ nin yeni Genel Müdürlük binasını açıyoruz.

Öte yandan yarın halkımıza hoş bir sürpriz yaparak, Tören Alanı ve Ercan Havaalanı bölgelerinde 5 G test çalışmalarına başlıyoruz.

Normalde 2028 de başlaması gereken hızlı internet 5G uygulamasını, operatörlerle anlaşarak erkene aldık. Buna göre, ülkemiz 5G uygulamasına 15 Kasım 2026 tarihinde geçecek. Bu Hükümetimizin en büyük başarılarından biri olacak.

Hayırlısı olsun inşallah…"