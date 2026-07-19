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Kabulde, Bakan Yardımcısı Ayhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları yer aldı.

Bu kapsamda, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Güler'i kabul etti.

Güler'e, Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel eşlik etti.

TC Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.

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