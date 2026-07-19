Üstel, kalıcı çözümün ancak adada “İki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet” gerçeği temelinde inşa edilebileceğini kaydederek, uluslararası toplumu, Kıbrıs’taki mevcut gerçekleri kabul etmeye çağırdı.

Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, federasyon müzakerelerine geri dönüşün mümkün olmadığını vurguladı; Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm vizyonunu savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

-“İnsanlık vicdanının, uluslararası hukukun ve meşru müdahale hakkının tarihe geçen en haklı örneklerinden biri”

Üstel, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının kaderinin değiştiği, esaretin yerini özgürlüğe, korkunun yerini güvene, belirsizliğin yerini ise geleceğe bıraktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nı “İnsanlık vicdanının, uluslararası hukukun ve meşru müdahale hakkının tarihe geçen en haklı örneklerinden biri” olarak nitelendiren Üstel, 1963’te başlayan Kanlı Noel saldırılarının ardından Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca sistematik katliamlar, göçe zorlamalar ve kuşatmalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

15 Temmuz 1974’te Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbenin adayı felaketin eşiğine sürüklediğini kaydeden Üstel, böyle bir dönemde anavatan Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak Başbakan merhum Bülent Ecevit liderliğinde Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini, tüm adanın geleceğini kurtardığını ifade etti.

-“20 Temmuz, savaşın değil barışın, işgalin değil kurtuluşun, düşmanlığın değil kalıcı istikrarın başlangıcı olmuştur”

Başbakan Ünal Üstel, Ecevit’in, “Biz adaya sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için gidiyoruz.” sözlerini hatırlatarak, 20 Temmuz’un savaşın değil barışın, işgalin değil kurtuluşun ve kalıcı istikrarın başlangıcı olduğunu söyledi.

Ecevit ile dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı, harekatın planlanması ve uygulanmasında görev alanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını anan Üstel, büyük mücadelenin siyasi temellerini atan toplum ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da saygı, rahmet ve minnetle yad etti.

Bugün üzerinde özgürce yaşanan vatanın şehitlerin fedakarlığı, mücahitlerin direnişi ve Mehmetçiğin kahramanlığı sayesinde Kıbrıs Türk halkına emanet edildiğini belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Bu emaneti korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin eseridir. Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır. Bu anlayışla, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz.

Artık Kıbrıs’ta tüketilmiş federasyon müzakerelerine geri dönüş mümkün değildir. Adadaki gerçek bellidir: İki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır. Kalıcı çözüm de ancak bu gerçek temelinde inşa edilebilir.”

- “Kader birliğimiz, gönül birliğimiz ve devlet dayanışmamız her geçen gün daha da güçlenmektedir”

Uluslararası topluma Kıbrıs’taki mevcut gerçekleri kabul etme çağrısında bulunan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sona erdirilmesini, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesini istedi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve sarsılmaz desteğiyle altyapıdan sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar çeşitli alanlardaki tarihi yatırımların sürdüğünü kaydetti. Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki “Kader birliği, gönül birliği ve devlet dayanışmasının” her gün güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Mesajının sonunda Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anan Üstel, kahraman gazilere, mücahitlere ve Mehmetçiklere şükranlarını sundu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümünü kutlayan Üstel, “Ne mutlu özgürlüğüne sahip çıkanlara ne mutlu devletine sahip çıkan Kıbrıs Türk halkına.” İfadelerini kullandı.