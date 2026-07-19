Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 690 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda trafik kurallarını ihlal ederek yolu kullanan diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 381 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 40 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla tespit edilen ihlal, 153 sürücünün yasal hız sınırını aşması oldu. Bunun yanı sıra 14 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalanırken, 3 sürücünün ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı belirlendi.

Polis ekipleri ayrıca 8 sigortasız araç kullanma, 5 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 18 emniyet kemeri takmama, 4 muayenesiz araç kullanma ve 30 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma ihlali tespit etti.

Denetimlerde ayrıca 2 tehlikeli sürüş, 2 trafik ışıklarına uymama, 3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma ve 1 polisin "dur" emrine uymama suçu da rapor edilirken, diğer 138 sürücü ise çeşitli trafik suçlarından işlem gördü.