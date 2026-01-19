Mahkemede olguları aktaran polis memuru Tuğçe Sarıca, zanlının 2024 yılı Şubat-Mart ayları arasında Hamitköy’de faaliyet gösteren araç alım-satımı yapan bir iş yerinde çalışan konumunda olduğunu söyledi. Polis, zanlının daha önce satıp devrini yaptığı iki adet aracı tamir maksadıyla geri aldıktan sonra, söz konusu araçları yeniden bir başka şahsa satarak toplam 39 bin sterlin temin ettiğini belirtti.

Polis, olayın şikayet üzerine ortaya çıktığını, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 16 Nisan 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Aranan şahıs ilan edilen zanlının, 15 Ocak 2026 tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada Ercan Havalimanı’nda tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis ayrıca, meseleyle ilgili bir ifade alındığını, zanlının Girne’de de benzer suçlara karıştığı yönünde bilgi temin edildiğini ve bu hususun da araştırılacağını ifade ederek mahkemeden 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.