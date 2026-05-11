Lapta’da meydana gelen olayda, 4 aylık bir bebek çocuk arabasıyla birlikte merdivenlerden düşerek yaralandı.
Polis açıklamasına göre, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Lapta’da kalmakta oldukları ikametgahın giriş kapısı önünde, annesiyle birlikte evden çıkacakları sırada, tekerlekleri kilitli halde bulunan çocuk arabasının kilitleri açıldı.
Çocuk arabası içinde bulunan Deniz Ergalp’in yaklaşık 1 metre yükseklikteki merdiven basamaklarından düşmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Yaralı bebek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından çocuk servisi yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.