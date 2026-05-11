Res-Bir yaptığı yazılı açıklamada, piyasadaki krizin her geçen gün büyüdüğünü savunularak, hayvancı, kasap, sendika ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında uzun süredir tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü.

Halk ile esnafın bundan etkilendiği ifade edilen açıklamada, süreç içinde ithal ete karşı eylemlerin yapıldığı da anımsatıldı.

"Kooperatif kurulacağı ve ucuz, kaliteli et geleceği” sözü verilmesine rağmen, ucuz etin gelmediği, sistemin kurulamadığı ve piyasaya çözüm üretilmediği belirtilen açıklamada, vatandaşın güneyden daha ucuz et aldığı savunuldu.

Açıklamada, esnafın ayakta kalabilmek için çare aradığı vurgulandı.