Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, Ahmet Aydın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi olarak kurul başkanı olurken, kurulda Hande Güzoğlu (Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı), Arkın Şansalan (İçişleri Bakanlığı), Hüriye Kutup (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı), Kamil Ağcabay (Maliye Bakanlığı), Cem Kayabaşı (Polis Genel Müdürlüğü), Fahri Otçuoğlu (Kiralık Araç İşletmecileri Birliği), Murat Karalar (Birleşik Taksiciler Birliği) ve Fuat Topaloğlu (K.T. Çağdaş Kamu Araçları İşletmeciler KAR-İŞ Derneği) üye olarak yer aldı.