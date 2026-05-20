Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Afet Olgan, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, “Kale 8” olarak bilinen polis kontrol noktasında denetlendiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan “Life Parcel” yazılı ve referans numaralı embriyo tankı içerisinde, dört ayrı tüpte toplam dört embriyo ile yetkili makamdan izinsiz şekilde KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu embriyoların Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin belirlendiğini açıkladı. Yapılan ileri soruşturmada ise embriyoların KKTC dışına çıkarılması için yetkili makamlardan alınmış herhangi bir izin bulunmadığının, yalnızca bir başvuru yapıldığının tespit edildiğini ifade eden polis, embriyoların emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, gerekli izin süreçleriyle ilgili alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydetti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.