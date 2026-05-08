Polis ekipleri tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Alsancak’ta sarhoşluk ve rahatsızlık: 1 tutuklu

Polis açıklamasına göre, 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Alsancak’ta kamuya açık yer olan Ankara Caddesi’nde, S.K.(E-50) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Nefes örneği vermeyi reddeden şahıs suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.