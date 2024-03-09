Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki erkek çocuğu ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Serhat YILDIRIM (E-42) yönetiminizdeki SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa Merve GÜMÜŞOK Eczanesinin park yerine döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan Ergün TOPALOĞLULARI'na (E-4) çarptı.

Kaza sonucu yaya Ergün TOPALOĞLULARI yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.