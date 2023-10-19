Bakanlar kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 41 kişiye vatandaşlık verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte vatandaşlık verilen isimler:

1.       ZEYNEP ÜRÜNLÜ

2.       EFE ONUR SİDAL

3.       ORKUN GELEN

4.       NİMET ATILĞAN

5.       HATİCE KAHRAMAN

6.       ERCAN GÖRMEZ

7.       MERYEM DİKİCİ

8.       MERT ÇELİK

9.       ASLI PARLAK

10.   CEMAL ŞEVKET KURT

11.   AYLİN KURTOĞLU

12.   MURAT KARAGÖZ

13.   BEHİYE KARAKURT

14.   MELİKE DERVİŞOĞLU

15.   ALİ KURT

16.   METE ÇELİK

17.   AHMET ÇİN

18.   ZEYNEP YAŞAROĞLU

19.   HAVVA ASLAN

20.   AHMED ALHABASHI

21.   ÖMÜR ARSLAN

22.   ECEM ÇORABATU

23.   BATUHAN CALBAN

24.   FURKAN YAŞAROĞLU

25.   KAFYE BERFİN AKCAN'IN               

26.   BUSE GÜL BAHAR ÖZCAN

27.   RABİA AYYILDIZ

28.   GÖKŞEN KAYGUSUZ      

29.   BİLENT RIFAT DORUK    

30.   GÜLSÜM DEMİRTAŞ

31.   SİNAN ATAK

32.   ESMA AYDIN     

33.   MÜZEYYEN YİĞİT

34.   VEYSEL TANIŞMAN

Berova: Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz Berova: Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz

35.   AHMET YARDIMCI

36.   DIANA RAKHMATOVA

37.   HALİT ÖZBEK

38.   İPEK TÜLAY HATAY

39.   SERDAR BAŞBİLİR

40.   BİLGEN TEMÜR

41.   İHSAN ÇİME