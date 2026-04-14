Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Serhat İncirli’nin 2022 yılında yaptığı bazı yayınlara ilişkin davada verdiği kararla ilgili açıklama yaptı.

Tatar, İncirli ve yazıların yayımlandığı Yenidüzen Gazetesi aleyhine açtığı davada mahkemenin bugün kararını açıkladığını belirtti. Karar içerisinde yazıların içeriğinin hakaret oluşturduğuna yönelik tespitler bulunmasına rağmen, mahkemenin İncirli’nin gazeteci olması nedeniyle imtiyazlı olduğu gerekçesiyle aleyhlerindeki talepleri reddettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında alt mahkemenin kararını saygıyla karşıladığını ve bağımsız yargıya olan güveninin tam olduğunu vurguladı.