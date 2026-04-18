Forumun ikinci gün programı, Türkiye’nin dış politika vizyonunun ve küresel güvenlik mimarisinin ele alınacağı stratejik oturumlarla başlıyor.

Günün ilk saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forum kürsüsünde olacak. Bakan Fidan’ın, bölgedeki gelişmeler ışığında Türkiye’nin izlediği aktif diplomasi stratejisini ve küresel meselelere yaklaşımını doğrudan uluslararası kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Öte yandan saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da bir konuşma yapacak.

AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ VE NATO ANKARA ZİRVESİ

Aynı saatlerde düzenlenecek "Avrupa’nın Güvenliğini Sağlamak" başlıklı panelde, kıtanın savunma ve güvenlik mimarisi mercek altına alınacak. Yaklaşan NATO Ankara Zirvesi öncesinde büyük önem taşıyan bu oturumda, stratejik yenilenme süreci ve ittifakın geleceği tartışılacak.

GÜNDEMİN MERKEZİNDE FİLİSTİN VAR

Forumun en hassas başlıklarından biri olan Filistin meselesi, saat 11.30’da düzenlenecek "Filistin’de Barış İçin Birlik" başlıklı üst düzey oturumda ele alınacak. Oturumda, bölgedeki insani felaketin boyutları ve kalıcı barış için atılabilecek somut adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin için Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak" başlıklı oturumda bir konuşma gerçekleştirecek. Emine Erdoğan’ın konuşmasında, çatışmalardan etkilenen çocukların eğitim hakkı ve kültürel mirasın korunması konularına vurgu yapması bekleniyor.

İKLİM KRİZİ VE TEKNOLOJİ DİPLOMASİSİ

Öğleden sonraki programda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'ADF Talks' kapsamında katılımcılara hitap edecek. Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim kriziyle mücadele stratejisini ve sürdürülebilir şehirleşme vizyonunu aktaracak.

Gün boyu sürecek diğer panellerde; yapay zekanın diplomasi üzerindeki etkilerinden Balkanlar’daki diyalog süreçlerine kadar pek çok güncel konu, uzmanlar ve siyasetçiler tarafından enine boyuna tartışılacak.

TRT DÜNYAYA AKTARIYOR

Dünyanın gözünün çevrildiği forumun tüm detayları, organizasyonun iletişim sponsoru olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) aracılığıyla ilk gün olduğu gibi anlık olarak dünya kamuoyuna ulaştırılacak.