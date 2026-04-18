Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Yarın da yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, cumaya kadar ise havanın, parçalı veya az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21–24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, periyodun ilk günlerinde genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

BUGÜN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Dairesi, bugün için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, bölgede devam eden sağanak ve gürültülü sağanak yağışların yarın saat 12.00’den yarın saat 17.00 arasında yer yer kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram civarında olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olması istendi.