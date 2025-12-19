Tatar, kentteki programları kapsamında, Toroslar ilçesindeki Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesini ziyaret etti.

Tatar ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin önüne çelenk bıraktı.

Tatar yaptığı konuşmada, KKTC ile Mersin arasında güçlü bağ olduğunu belirterek, "Bu bağlar giderek güçlenmektedir. Maneviyatımıza, değerlerimize sahip çıkarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. İnsanlarımızla birlikte gücümüze güç katarak, bu kutlu yolda yürüyebilmenin mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Daha sonra MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile bir araya gelen Tatar, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'nde öğrencilerle sohbet etti, Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Fakültesi'nde incelemelerde bulundu.

Tatar, ardından 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüsnü Koca'nın Muğdat Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

Ersin Tatar, Erdemli ilçesindeki Kıbrıs Barış Harekatı Anıt Parkı'nda Kıbrıs gazileriyle buluştu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz'ü ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Tatar'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.