Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
T.C. UYRUKLU 3 KiŞiNiN YASAKLI GÖÇMEN iLAN EDiLMESi
(Önerge No:427/2024)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan
Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri
belirtilen T.C. uyruklu 3 (üç) kişinin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı
maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya
genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve
Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika
çevirmeleri olasılığı bulunduğundan, adı geçenlerin tüm bulgu ve olgular
değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin
(1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.
ADI-SOY ADI DOGUM TARiHi
1- Ali Can Sönmez 17.6.1990
2- Cansu Çelik 31.7.1986
3- Sezer Gönül 26.10.1995
KARAR SAYISI: Ü(K-I)403-2024
ÖNER ONAYLl’NIN YASAKLI GÖÇMEN iLAN EDiLMESi
(Önerge No:428/2024)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan
Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 8.8.1985 – Ankara doğumlu
Öner Onaylı’nın, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci
fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye
sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık
uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı
bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve
Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca,
Öner Onaylı’nın Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.
KARAR SAYISI: Ü(K-I)404-2024
PAUL WARKENTIN’IN YASAKLI GÖÇMEN iLAN EDiLMESi
(Önerge No:429/2024)
(I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan
Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 15.8.1976-Tschirtschik doğumlu
Paul Warkentin’in, lnterpol nezdinde “Dolandırıcılık ve Suç Örgütü” nedeniyle aranmakta
olduğundan, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci
fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye
sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık
uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı
bulunduğundan, tüm bulgular ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve
Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, Paul
Warkentin’in Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdl.