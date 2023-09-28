İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, stantların kurulacağı, kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yapacağı etkinliğin finalinde şarkıcı Melek Mosso sahne alacak.

Açıklamada, İskele şehir merkezinden itibaren bazı sokakların da araç trafiğine kapanacağı etkinlikte konserler, dans gösterileri, Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri ve üçüncü ülke vatandaşlarının kültürlerini yansıtan, yiyecek, içecek, el emeği göz nuru eserlerin yer alacağı stantlar kurulacağı kaydedildi.

İskele Belediyesi otoparkında kurulacak Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde olacak ve aileler çocuklarını bırakabilecek. 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17.15-18.15 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.

Etkinlik kortejinin Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önüne gelmesiyle saat 10.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak resmi açılışı yapılacak, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi açılış gösterilerini sunacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü önüne kurulacak buhurdanlık da protokolün katılımıyla yakılacak ve gün boyu yanacak.

Yerli sanatçılar, Grup OTANTİK ve Retro Çalgıcılarının yanı sıra Cuba Music Group ve İran Müzik Grubu'nun da konser vereceği etkinliğin final konserinde ise sahneye, şarkıcı Melek Mosso çıkacak. İskele Çarşı Merkezi’ne kurulacak sahnede yer alacak konser, saat 21.00’de başlayacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, herkesi 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğine davet etti.

“Dili, dini, kültürü farklı da olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkesi, 1 Ekim Pazar günü, 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Sadıkoğlu, "kardeşlik, sevgi ve hoşgörü bu topraklarda hep var olsun. Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun" dedi.