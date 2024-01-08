Kamuda örgütlü 5 sendika; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) vergi dilimlerinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ilgili ortak açıklama yaptı.