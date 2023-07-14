GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

En genç ani ölüm vakası 20 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın Rachael Oluwapelumı Sodeke olurken, en yaşlı ani ölüm vakaları ise yine yabancı uyruklu 83 yaşındaki Ulrike Forerich ve KKTC vatandaşı Tahir Eray oldu. 20 Yaşındaki genç kadının ölüm nedeni otopsi yapılmasına rağmen açıklanmazken, 83 yaşında hayatını kaybeden Forerich ve Eray'ın ölüm nedenleri hipertansiyon olarak kayıtlara geçti.

KALP YETMEZLİĞİ VE KALP KRİZİ REVAÇTA…

Ani ölümlerin birçoğu 37-57 yaş aralığında meydana gelirken, yapılan otopsilerde ölüm nedeni olarak ilk sırayı kalp yetmezliği ve kalp krizi aldı. Kalp krizi yanı sıra, kanser ve çoklu organ yetmezliği de ölüm nedenleri olarak kayıtlara geçti.

ERKEKLER DAHA ÇOK ÖLÜYOR…

1 Ocak-10 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 23 ani ölümün 17'sini erkekler, 6'sını ise kadınlar oluşturdu.