Yağmur altında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, dualar okundu ve Arnavutoğlu’nun mezarına çiçekler bırakıldı. Konuşmalarda, Amaç Arnavutoğlu’nun kişiliği, toplumda bıraktığı iz ve anısının yaşatılmasının önemi vurgulandı. Anma töreni, duaların ardından sona erdi.

Kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş, Amaç Arnavutoğlu’nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

