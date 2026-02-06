Dinçyürek, voleybol şampiyonası için gittikleri Adıyaman’da meydana gelen depremde, konakladıkları İsias Otel’in yıkılması sonucu hayatını kaybeden “Şampiyon Meleklerimizi” felaketin üçüncü yıl dönümünde rahmet ve özlemle andı.

6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremde kaybettiğimiz canlarımızın acısı, yüreğimizde ilk günkü tazeliğiyle durmaktadır.

Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında kalan Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu büyük felakette hayatlarını kaybetmiştir.

İsias davası, yargı sürecinin son noktasına kadar bizim için devam eden bir süreçtir. Bu sürecin her aşamasını kararlılıkla ve titizlikle takip etmeyi sürdürmek bizlerin görevidir .

Bu vesileyle, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve halkımıza sabırlar diliyorum.

Şampiyon Meleklerimiz, Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima yaşayacaktır.