Tufan Erhürman, 6 Şubat depreminin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsias faciasına ve Şampiyon Melekler’in adalet mücadelesine dikkat çekti.

Erhürman, paylaşımında yaşanan acının aradan geçen zamana rağmen dinmediğini vurgulayarak, toplumun ortak hafızasında derin izler bırakan felaketin unutulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“NE ACI DİNER, NE GÖZYAŞI”

Cumhurbaşkanı Erhürman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç koca yıl... Ne acı diner, ne gözyaşı... Ne beyin unutur, ne de yürek... İsias, asla kapanmayacak ortak yaramız... İsias ortak davamız...