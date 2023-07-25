KKTC'deki tek kadın Belediye Başkanı olan Fatma Çimen Tuğlu, 61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda festivalin etkinlikleri hakkında bilgi veren Belediye başkanı Tuğlu, tüm halkı festivale davet etti.

Festival programında çoğunlukla yerli sanatçıların yer alacağı festivalde Türkiyeli sanatçı Ferhat Göçer de katılacak.

Basın toplantısında yapılan açıklama şu şekilde:

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak 61.’sini bu yıl düzenleyeceğimiz, ülkemizin en tarihi ve köklü festivali Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışını 4 Ağustos 2023 Cuma günü gerçekleştireceğimizi sizlere müjdelemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Toplumların kendi kimliklerini yaşatabilmesi adına adetlerine, geleneklerine, kültürel zenginliklerine sahip çıkmaları ve onları nesilden nesile aktarmaları son derece önemlidir.

Bu noktada festivaller birer kültürel miras taşıyıcıları olarak son derece önemli bir rol oynamaktadırlar.

O yüzden Kıbrıs ve bölgemiz için Mehmetçik Üzüm Festivali son derece önemlidir.

Bölgemizin en niş ürünü üzümün ve üzümden elde edilen lezzetlerin adını ve ruhunu taşıyan festivalimiz, halkımızın sanatsal ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarına cevap verirken diğer yandan ürünlerimizin ve kültürümüzün tanıtımına da önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu düşünceler çerçevesinde şekillendirdiğimiz 61. Mehmetçik Üzüm Festival Programımızla ilgili tüm çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız.

Çok deneyimli ve güçlü kadrolarla hazırlıklarını tamamladığımız Festival Programımızın her günü etkinliklerle dolu dolu yaşanacak.

4 Ağustos’ta başlayacak ve 13 Ağustos’ta son bulacak festivalimiz boyunca, Halkımızı, kültürel, sanatsal ve sportif yarışmalarla eğlendirmeyi, yöresel ürünlerimizle dolu dolu stantlarımızla, lezzete doyurmayı ve müzik dolu gecelerle coşturmayı hedefliyoruz.

Etkinliklerimizin önemli bir bölümü Mehmetçiğimizin geleneksel festival alanında yer alırken, cennetten kopmuş bir parça olarak bölgemize bahşedilen Bafra Belediye Plajımız da bu yıl önemli sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tekdir edersiniz ki, son derece ciddi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak halkımıza karşı bizim en asli sorumluluğumuzdur.

Bu anlayışla oluşturduğumuz konser programımızla, Türkiye’den Ferhat Göçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde müzikte birer marka hale dönüşmüş Ahmet ivın (Evan), Grup SOS, Grup Frekans, Grup Rota, İpek Amber, Grup Otantik gibi önemli isimler festivalimizde yer alacaklar.

Konserlerin yanında, Folklor etkinlikleri, çocuk şenliği, modern dans gösterileri, tavla turnuvası, voleybol turnuvası, güreş turnuvası, master futbol turnuvası, tombala çekilişleri ve bağdan sofraya lezzet yarışması ile dolu dolu bir festivali sizlerle buluşturmak için canla başla çalışıyoruz.

Sizleri ve halkımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek kadın belediye başkanı olarak festivalimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

Bölgemizin sosyo kültürel gelişimi, turizmimizin gelişimi ve bir Citta Slow üyesi olan belediyemizin dünyaya kapılarını aralaması adına festivalimiz önemli bir katalizör görevi görüyor.

Bu ancak sizlerin bizlere yürekten yapabileceği katkılarla mümkün olabilir. Gelin hep birlikte, tüm dünyaya Mehmetçikten bir ses verelim

Sözlerime son verirken,

Bir kez daha basın toplantımıza katılarak sesimize güç kattığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Festivalimize sponsor olan Acapulco Hotel’e, Akgünler Turizm’e, K İsland Luxery Resort’a, K Kengsinton’a, Girişimci İş Kadınları Derneği’ne, AKSA Enerji’ye, Shipyard Famagusta Cyprus’ a ve İletişim Medya Sponsorumuz Temedya’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında canla başla çalışan ve çalışmaya devam eden, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyemizin meclis üyelerine, festival komitemize, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneğine, Sportif alanlarda bizlere destek veren Federasyon yetkililerine, Tüm sivil toplum kuruluşlarına, belediye çalışanlarımıza ve bize destek olan bölge halkımıza da yürekten teşekkür ediyorum.

Sizleri 4 Ağustos’ta açılışını yapacağımız Mehmetçik Üzüm Festivali’ne davet ediyor, sağlık, mutluluk ve eğlence dolu nice günler diliyorum.