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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çalışmaya katılarak çocuklarla bir araya geldi, hazırlıkları yerinde izledi ve koroya başarı dileklerini iletti.

İlk konser öncesi çalışmalar yoğun bir tempoda sürerken, bugün gerçekleştirilen provaya Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Koronun şefliğini Emine Ferit ve Erkan Dağlı üstlenirken, piyano eşliklerini Demet Alkan ile Gözdem İlkay gerçekleştirecek.

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