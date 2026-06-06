Koro, 22 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de Cumhurnaşkanlığı Mavi Salon'da müzikseverlerle buluşacak.
22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Büyük Romulus” oyunuyla başladı
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Koronun şefliğini Emine Ferit ve Erkan Dağlı üstlenirken, piyano eşliklerini Demet Alkan ile Gözdem İlkay gerçekleştirecek.
İlk konser öncesi çalışmalar yoğun bir tempoda sürerken, bugün gerçekleştirilen provaya Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çalışmaya katılarak çocuklarla bir araya geldi, hazırlıkları yerinde izledi ve koroya başarı dileklerini iletti.