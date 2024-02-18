Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Kıbrıs'ta bir otel odası içerisinde kalmakta olan bir şahsa ait kredi kartları ile 10.000 ABD doları nakit para çalındıktan sonra, kredi kartlarından toplam 26.262 Stg harcama yapıldığı tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.H.(E-62) tespit edilerek tutuklanmış olup yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.