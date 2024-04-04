03 Nisan 2024 tarihinde, 19:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1260 araç sürücüsü kontrol edildi ve 100’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımak(korsan taksi) olmak üzere toplam 345 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 48 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen trafik denetimler sonucu, toplam 420 araç sürücüsü kontrol edildi ve 70’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 131 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edilmiştir.