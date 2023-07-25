KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dernek olarak sosyal yardımlaşma faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Suay, “Kurtuluş, Dipkarpaz ve Gazimağusa bölgelerinde yaşayan 7 engelli vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Suay, “Hayırlı olsun, hayırlı günlerde kullanmaları nasip olsun inşallah... Bu organizasyona katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun...” dedi.