Lefkoşa'da gerçekleştirilen polis denetiminde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve hap ele geçirilmesi üzerine tutuklanan H.K., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis, devriye görevi sırasında Lefkoşa Sanayi Trafik Işıkları bölgesinde şüpheli şekilde seyreden BMW marka aracın durdurulduğunu belirtti. Araçta yapılan aramada orta konsolda, yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet yarısı içilmiş sigara izmariti ve 6 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma kapsamında zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını aktaran polis, bu süre içerisinde üç ifade temin edildiğini ve ele geçirilen maddenin analiz için laboratuvara gönderildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ile analiz sonucunun beklendiğini belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.