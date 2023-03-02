Depremzede olarak ülkemize gelip okullara kayıp yaptıran öğrenci sayısının 700 kişi kadar olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan ve Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Detay’ adlı programa katıldı.

Öztürkler, birkaç gün önce Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştüğünü, 650-680 kadar depremzede öğrencinin ülkemizde bulunan okullara kayıt yaptırdığını kendisine naklettiğini belirtti.

Bakan Öztürkler, bu rakamın içinde kreş, ilkokul, ortaokul lise olduğu bilgisini de sözlerine ekledi.

Ziya Öztürkler, kişilerin kendi beyanlarına dayanan kayıt ve çalışmaların sağlıklı olmadığını, teyitli resmi bilgilerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası