Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen söz konusu söyleşiye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, Park Bahçeler Müdürü Nihat Bayramoğlu ve Yapı Kontrol Müdürü Atilla Akyürek ile çok sayıda sanatsever ve öğrenci katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay söyleşi açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında Gazimağusa’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük ikinci şehri olduğunu belirterek, DAÜ’nün ise KKTC’nin ilk ve tek devlet üniversitesi olduğunu vurguladı. Dr. Uluçay, söyleşinin keyifli geçmesini temenni etti.

“En Güçlü Araçlardan Biridir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, herkese hoş geldiniz diyerek, sanatın düşünmenin, sorgulamanın ve birlikte yaşamanın en güçlü araçlarından biri olduğunu; tiyatronun ise, insanı ve toplumu sahne üzerinden anlatan, bizlere hem kendimizi hem de yaşadığımız dünyayı yeniden düşünme fırsatı sunan çok özel bir sanat olduğunu vurguladı. Söz konusu etkinliğin tiyatronun yalnızca bir sahne sanatı olmadığını; aynı zamanda toplumsal sorumluluk, yönetim anlayışı ve kent bilinciyle de ne kadar güçlü bağlar kurabildiğini göstermesi açısından son derece anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, Erdal Beşikcioğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç konuşmasında “Sanat aslında bir kuşa benzer. Kuşun bir kanadı sanat diğer kanadı bilimdir. Biri çalışmadığı zaman diğeri de etkili olamaz. Bizler şu anda her ikisinin de olduğu bir ortamdayız. Hem bilimin hem sanatın bir arada olduğu söyleşinin keyifli geçmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Kendimi Evimde Gibi Hissettim”

Açılış konuşmalarının ardından Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi, DAÜ Tiyatro Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi Polat Emence moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Beşikcioğlu DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisini evinde gibi hissettiğinin altını çizdi.

“Bir Tiyatro Yönetmek, Bir Kent Yönetmek” konulu söyleşide Erdal Beşikcioğlu, oyunculuk serüvenini, sahne disiplinini ve uzun soluklu tiyatro deneyimlerini anlattı. “Bir Delinin Hatıra Defteri” başta olmak üzere yıllarca sahnelenen oyunların oyuncu üzerindeki zihinsel yüküne değinen Beşikcioğlu, oyunculukta yetenek–çalışma dengesini ve genç tiyatrocuların karşılaştığı zorlukları ele aldı. Recep Yazıcıoğlu ve Behzat Ç. gibi toplumda karşılık bulan karakterler üzerinden, kusurlu ve yaralı kahramanların neden izleyiciyle güçlü bağ kurduğuna da değinen Beşikcioğlu, söyleşinin ilerleyen bölümünde Ankara’da sanat üretme tercihini, Tatbikat Sahnesi’nin kuruluş amacını, tiyatroda kurumsal yapılar ve ifade özgürlüğü üzerine görüşlerini paylaştı. Sanatçı kimliği ile belediye başkanlığı görevini birlikte yürütme deneyimini de aktaran Beşikcioğlu, sanatın toplumsal sorumluluk boyutuna, yerel yönetimlerin kültür-sanat alanındaki rolüne ve geleceğe dair beklentilerine değindi.

Yoğun ilgi ile geçen etkinliğin sonunda Beşikcioğlu katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Etkinlik Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından Erdal Beşikcioğlu’na gümüş tabak takdimi ile sona erdi.

Rektörlük Ziyareti Gerçekleştirildi

Söyleşi öncesinde Etimesgut Belediye Başkanı ve sanatçı Erdal Beşikcioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Hasan Kılıç, Erdal Beşikcioğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün sanata ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiğini; tiyatrodan müziğe, sergilerden atölye çalışmalarına kadar birçok alanda öğrencilerin sanatsal gelişimini destekleyen etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Erdal Beşikcioğlu ise DAÜ’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, üniversitelerin sanatla iç içe olmasının toplumsal gelişim açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti ve sanata verilen bu destekten dolayı DAÜ yönetimine teşekkür etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Beşikcioğlu’na Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.