Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi, toplumsal ve diplomatik gelişimini farklı boyutlarıyla ele alan söz konusu panel açılışına Mağusa Deniz Komutanı Alb. Caner Temizer, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Kızılduman ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılışta konuşma gerçekleştiren DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, söz konusu panelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihsel gelişimini yalnızca kronolojik bir süreç olarak değil; siyasal, toplumsal ve diplomatik boyutlarıyla, derinlikli bir analiz çerçevesinde ele almak üzere bir araya gelindiğini belirterek, geçmişin doğru okunmasının geleceği sağlıklı biçimde inşa etmedeki önemine değindi.

DAÜ olarak Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, tarih bilincini güçlendiren, eleştirel düşünceyi destekleyen ve toplumsal hafızayı canlı tutan akademik faaliyetleri son derece önemsediklerini belirten Prof. Dr. Karatepe, panelin verimli tartışmalara zemin hazırlamasını ve katılımcılara yeni bakış açıları kazandırmasını temenni etti.

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya moderatörlüğünde düzenlenen panelde KKTC’nin ilk Ankara Büyükelçisi Peker Turgud, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Şahin ve DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Mete Özsezer gerçekleştirdikleri sunumlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi, toplumsal ve diplomatik gelişimini farklı boyutlarıyla ele aldılar.

1950 Yılında Kıbrıs’ta Önemli Gelişmeler Yaşandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Ankara Büyükelçisi Peker Turgud 1950 yılının Kıbrıs’ta önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki diplomasiden bahsetti. Yaşanan tarihsel süreci anılarından örnekler vererek aktaran Turgud, o yıllarda görüşmüş olduğu dönemin önemli aktörleri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Turgud, konuşmasını 15 Kasım 1983 tarihinde Türk Federe Devleti meclisinin oy birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu onaylaması ile sonlandırdı.

KKTC’nin Geleceği, Siyasal ve Toplumsal Sorunları Ele Alındı

Prof. Dr. Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine, siyasal ve toplumsal sorunlarına ışık tutarak, Kıbrıs sorununu egemenlik ve hakimiyet, yönetim ve temsiliyet ile adanın nasıl bütünleşeceği konularında şekillendirdi. Prof. Dr. Şahin, Kıbrıs sorununa iki temel çözüm süreci belirlerken, olması gereken çözümün iki devletli çözüm olduğunun altını çizdi.

Dr. Özsezer ise gerçekleştirdiği konuşmasında 1960-1974 yılları arasında geçen çetin mücadele içinde Kıbrıs Türk toplumunun uğradığı sağlık sorunlarını ele alarak, gettolardaki sıkıntılı yaşamları arşiv kaynaklarından da edinilen bilgilerle katılımcılara aktardı.

Katılımcılar tarafından yoğun ilgi ile dinlenen sunumlar sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Karatepe tarafından panelistlere ve moderatöre yaptıkları katkılardan dolayı gümüş tabak ve plaket takdim edildi.