KOÇ
Aileniz veya arkadaşlarınızla bir geziye çıkma planlarınız olabilir. İşi olanların, becerilerini genişletmek için kursa gitmeyi düşünebilirler.
BOĞA
Aklınız hala para ve iş konularına takılmış olabilir. Zor bir haftadan geçtiniz, haklısınız. Ama bugün milletin arkasını toplamayın bari.
İKİZLER
Bugün pozitif düşünerek güne güzel başlayabilirsiniz. Rakiplerinizin ve gizli düşmanlarınızın avantajlı konumlarında olabilirsiniz. Aklınızı kullanın.
YENGEÇ
Kariyer iş konularına çok elleşmediğiniz taktirde diğer her alanda oldukça olumlu bir gün görünmekte.
ASLAN
Yaptığınız tüm hareketlerde muhtemelen düşüncesiz ve bir o kadar da cesur olacaksınız bugün. Seyahat çantalarınızı toplayın yolculuğa çıkabilirsiniz.
Birilerine haber göndermek, uyarı yapmak veya önemli konularda konuşmak için uygun bir gökyüzü var.
TERAZİ
Günün ilerleyen saatlerinde kabuğunuza çekilebilir ve arkadaşlığı reddedebilirsiniz. Bu bir süreç çok fazla kendinizi bu anlamda bunaltmayın bence.
AKREP
Sakar davranışlara dikkat edin. Olur olmadık hareketlerde bulunarak kendinizi incitmeyin.
Bugün büyük yatırım yapanlar, kararlarını yeniden gözden geçirmek isteyebilirler. Profesyonel cephede, önerileriniz muhtemelen takdir edilecektir.
OĞLAK
Para konusunda kaos yaşama riskiniz var. O nedenle ne kadar sadeleştirirseniz durumu o kadar iyi.
Önemsiz ayrıntılar hakkında endişelenmek yerine çabalarınızı verimli bir şekilde odaklamanız çok daha iyi gelecek size. Kendinizi toparlamaya bakın.
BALIK
Gerekli gereksiz taleplerde bulunan insanlar çevrenizden cirit atabilir bugün. Kulak kabartın konuşmalara.