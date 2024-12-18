Mahkemede Ugonna Collins Aloysıus hakkındaki olguları Polis memuru Ahmet Sinanoğlu, diğer 4 zanlıyla ilgili olguları ise polis memuru Ali Aydoğanlı aktardı.

Polis memuru Sinanoğlu, 14.12.2024 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Haspolat'da Bülent Ecevit caddesi üzerinde LPM Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin yaptığı devriye esnasında şüpheli görülen Haspolat'ta sakin Ugonna Collins Aloysıus'in yapılan muhaceret kontrolünde 19.11.2021 tarihinden itibaren 1121 gün, KKTC'de İkamet izinsiz olduğu tespit edilmiş olup zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Aydoğanlı da 14.12.2024 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'de bulunan Tarisai Tafadzwa Dhlıwayo'nun yapılan muhaceret kontrolünde 01.04.2022 tarihinden itibaren toplamda 988 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis memuru Aydoğanlı, 17.12.2024 tarihinde ise Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde CÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tespit edilen Pakistan vatandaşı Yasır Ali’nin 09.08.2023 tarihinden itibaren 496 gün. Mohammad Saqıp Munawar’ın 444 gün, Gül Rahim’in 22.09.2023 tarihinden itibaren 452 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, tüm zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılacağını ifade ederek, ek süreye ihtiyaç olunduğunu kaydetti. Polis memuru, haklarında daha önce 3 gün ek süre alınan Ugonna Collins Aloysıus ile Tarisai Tafadzwa Dhlıwayo'nun 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, Pakistan uyruklu zanlılar Mohammad Saqıp Munawar, Yasır Ali ve Gül Rahim hakkında ise 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlılarla ilgili talep edilen tutukluluk sürelerini onayladı.