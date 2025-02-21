AB Dil Ananında Destek projesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ledra Palace’da düzenlenen atölye çalışmasının devam eden bir eğitim serisinin parçası olduğu aktarıldı.

Kıbrıslı çevirmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve sektörde AB standartlarının yerleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan atölye çalışmasının, Türkçe ve Yunanca’yı ana dil seviyesinde konuşan kıdemli konferans çevirmeni ve eğitmeni Sophia Prokou Berler tarafından verildiği bildirildi.

-Eğitime yaklaşık on beş civarında Kıbrıslı çevirmen katıldı

İki gün süren atölyeye her iki günde de yaklaşık on beş civarı Kıbrıslı çevirmenin katıldığının aktarıldığı açıklamada, “Eğitim süresince ardıl çeviri ilkeleri ve mevcut becerileri geliştirmeye yönelik yöntemler ele alınırken, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çevirmenler Türkçe’den Yunanca’ya ve Yunanca’dan Türkçe’ye ardıl çeviri alıştırmaları yapma fırsatı buldu. Katılımcılar aynı zamanda eğitmenden geri bildirim alarak çeviriye ihtiyaç duyulan konular temelinde dil geliştirme ve zenginleştirme bakımından önemli ipuçları edindi.” denildi.

Atölye çalışmasının, mesleki dayanışma ve ağ kurma açısından eşine az rastlanan bir fırsat sağladığının belirtildiği açıklamada, “AB Dil Alanında Destek Projesi, 2020-2023 yılları arasında yürütülen ilk ayağında Kıbrıslı çevirmenlere yönelik çok sayıda mesleki gelişim atölyesi düzenledi. Aynı zamanda çeviri sektöründe standartların yerleştirilmesi ve çevirmenlerin haklarının korunması amacıyla faaliyet gösterecek bir mesleki derneğin kurulması çalışmalarına da destek verdi.” ifadelerine yer verildi.

Proje’nin yeni faaliyet döneminde de bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, proje ekibine [email protected] ve/veya [email protected] e-mail adreslerinden, Facebook’da http://bit.ly/3Y8L7yj, Instagram’da https://bit.ly/3UbZPDD ve LinkedIn’de ise http://bit.ly/3C3zZMo linklerinden ulaşılabileceği vurgulandı.