Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile kozlarını paylaştı.

Mücadele, Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynandı. TRT 1'den naklen yayınlanan maçta Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu.

Brezilya, ilk seti 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, ikinci seti 25-23 kazanarak skora denge getirdi: 1-1. Ay-yıldızlılarımız, üçüncü sette Brezilya'ya 26-24'lük üstünlük sağladı ve tarihi maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü seti de 25-21 kazanan Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-1'le devirdi ve organizasyonu şampiyon tamamladı.

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya madalyayı aldı.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden Filenin Sultanları, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'i kazanarak altın madalya sayısını ikiye çıkardı.

Kaynak: TRT Spor